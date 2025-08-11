Владислав Мурашов провел рабочую встречу с председателями МКД Подмосковья

В областном Доме правительства состоялось координационное совещание с Ассоциацией советов многоквартирных домов региона, посвященное вопросам обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие объединило более 20 председателей советов многоквартирных домов региона и директоров 7 региональных операторов.

«Отмечу положительную динамику по обращениям, связанным с вывозом отходов — по сравнению с 2024 годом их количество сократилось почти вдвое. Мы комплексно подошли к решению вопроса: запустили чат-бот для оперативного взаимодействия с жителями в части уборки контейнерных площадок, закупили малогабаритную спецтехнику, а также усилили контроль за запаркованностью дворов. В МФЦ теперь открыты офисы региональных операторов, куда каждый житель может обратиться за перерасчетом оказанных услуг, уточнением начислений или консультацией по вывозу отходов. Сергиево-Посадский региональный оператор один из первых полностью перешел на работу в многофункциональных центрах» — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках круглого стола обсудили:

итоги вывоза отходов за первое полугодие 2025 года;

модернизацию контейнерных площадок;

график вывоза отходов;

промывку мусорных контейнеров.

«Председатели советов многоквартирных домов выразили желание обсудить вопросы, связанные с обращением с твёрдыми коммунальными отходами. Это особенно актуально в свете вступления в силу с 1 сентября 2025 года новых правил в этой сфере. В последнее время мы уделяли основное внимание подготовке домов к отопительному сезону, развитию инженерных коммуникаций и реализации программы капитального ремонта зданий. Теперь же в наших приоритетах также стоит внедрение практических аспектов новых требований в области обращения с твердыми коммунальными отходами, которые непосредственно касаются», — отметила председатель ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Участники смогли напрямую задать вопросы руководящему составу министерства и регоператорам Подмосковья в режиме реального времени.

Все обращения взяты под личный контроль отраслевых специалистов. Так, администрации Подольска уже было дано поручение подготовить актуальный реестр контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.