Владислав Мурашов провел личный прием граждан в правительстве Подмосковья

Правительство Московской области в лице Владислава Мурашова и 6 заместителей министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие более 50 жителей региона.

«Вопросы требуют детальной проработки не только со стороны министерства, но и других органов власти региона. С помощью имеющихся у нас механизмов будут приняты необходимые меры в части нашей деятельности для решения всех имеющихся проблем. Вопросы граждан взяты на контроль, в том числе будут рассмотрены посредством межведомственного взаимодействия», — сказал заместитель председателя правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе приема заявители смогли задать представителям правительства наиболее острые вопросы, связанные с содержанием территорий, многоквартирных домов, а также работой региональных операторов, среди них: обеспечение надлежащего состояния контейнерных площадок, подбор и вывоз мусора, крупногабаритных и строительных отходов; эксплуатация лифтового оборудования в МКД; благоустройство дворовых территорий и порядок включения народных троп в программу «Пешком»; соблюдение лицензионных требований управляющими организациями.

По итогам приема Владислав Мурашов взял все вопросы на личный контроль и дал соответствующие поручения руководящему, инспекторскому составу ведомства и администрациям городских округов. Так, 20 вопросов было проактивно решено еще до начала приема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.