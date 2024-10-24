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Владислав Мирзонов вошел в состав фракции «Единой России» в Мособлдуме

В состав фракции «Единой России» в Мособлдуме вошел Владислав Мирзонов. Соответствующее решение было принято 24 октября на заседании фракции «Единая Россия» в областном парламенте, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, 17 октября на заседании Избирательной комиссии Московской области принято решение о передаче вакантного мандата.

«Мандат депутата Московской областной Думы передан зарегистрированному кандидату, выдвинутому партией по единому избирательному округу, Владиславу Мирзонову. Владислав Александрович — больше 30 лет трудится в сфере здравоохранения. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, Главный врач Химкинской областной больницы, избирался в Совет депутатов городского округа Химки», — рассказал Игорь Брынцалов.

Так, путем открытого голосования на заседании единогласно было принято решение о включении депутата в состав фракции. На предстоящем заседании Мособлдумы будут рассмотрены вопросы о направлении Мирзонова для работы в Комитет парламента, а также о закреплении за ним городских округов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.