Владимир Ружицкий проверил состояние памятника томилинцам, погибшим в ВОВ

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил состояние памятника погибшим в Великой Отечественной войне, установленный на ул. Гоголя в Томилине. В комплексе мемориала расположена 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 образца 1943 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мониторинге принял участие депутат окружного Совета Александр Мурашкин, представители местного территориального управления, руководитель благотворительного фонда «Домашний очаг» Марина Исаева.

«Одно из священных мест для жителей Томилина — памятник погибшим в Великой Отечественной войне на ул. Гоголя. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы проверили состояние объекта. Зафиксировали недочеты, обсудили благоустройство прилегающей территории. Результаты проверки доведем до ответственных служб», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что за состоянием мемориалов и мест воинских захоронений времен ВОВ следят на постоянной основе. В этом году работа закреплена в перечне задач всероссийского оргкомитета «Наша Победа» и находится под контролем президента РФ.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.