Владимир Кравцов проверил подготовку парков Подольска к зиме

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Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов 22 октября проверил готовность парка имени В. Талалихина к зимнему сезону. Полностью подготовить технику планируют к 1 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке также участвовали заместитель главы округа Ольга Шашкова, директор «Дирекции парков» Владимир Губский и руководители подрядных организаций.

Парковые территории содержат МБУ «ДПКиО» и подрядчики. В учреждении работают 42 человека. Собственными силами оно обслуживает 10 парковых территорий общей площадью более 633 тыс. кв. м.

Зимой 2026–2027 годов для уборки задействуют малую и крупную механизацию, а также ручной инвентарь. Основные работы — плужно-щеточная очистка от снега, обработка противогололедными материалами, погрузка и вывоз снега. Дорожно-тропиночную сеть обслуживают круглосуточно.

Техника частично переоборудована для зимних работ. Ориентировочный срок полной подготовки — 1 ноября 2026 года. Навесное оборудование исправно и готово к установке. Заготовлено 10 тыс. кг гранитной крошки.

В смотре участвовали 34 дворника и девять специалистов участка механизации. Для работы подготовлены скребки-ледорубы, бензопилы, снеговые лопаты, воздуходувки, снегороторы, мини-погрузчики и тракторы МТЗ.

Все работы по содержанию фиксируют в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.