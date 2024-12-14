Владимир Якушев избран секретарем Генсовета «Единой России»

Владимир Якушев с момента назначения хорошо проявил себя как организатор партийной работы, отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая заседание Генсовета. Тайным голосованием его участники выбрали секретарем Владимира Якушева, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В своем выступлении он отметил, что с момента назначения врио погрузился в партийную работу и выстраивает ее так, чтобы все партийные институты работали как единое целое.

«Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь ее придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле. Это люди, которые нам обеспечивают электоральную поддержку, которые выполняют серьезнейшие задачи — и об этом сегодня говорили Президент и Дмитрий Анатольевич», — сказал Владимир Якушев.

Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов,

Владимир Якушев проявил себя как настоящий профессионал и государственник.

«Он работал на разных ответственных руководящих должностях. Уверен, что он внесет огромный вклад в дальнейшее партийное строительство. Сделает все, чтобы „Единая Россия“ работала еще эффективнее. В числе приоритетов, о которых неоднократно говорил Владимир Владимирович, — поддержка участников СВО и их семей, развитие экономики страны, патриотическая работа с детьми и молодежью», — прокомментировал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.