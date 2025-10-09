Владельцы не уследили за белым лисом в Перевозе, и тот сбежал

Белый лис убежал от владельцев в Перевозе в Нижегородской области

Белый лис сбежал от владельцев в муниципальном округе Перевозском в Нижегородской области. Его ищут на протяжении недели, а животное периодически появляется в разных частях региона, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минлесхоз региона.

Белого лиса в первый раз обнаружили в Перевозе в начале недели. После инцидента охотинспектор подумал, что животное недикое. Чиновник предположил, что оно жило в домашнем питомнике. Подобные лисы приучены к взаимодействию с людьми, спокойно ходят неподалеку от них и кажутся «ручными».

Лис получил белую расцветку в связи с альбинизмом. Генетическая мутация возникла из-за недостатка меланина.

В природе подобных лисиц практически невозможно встретить. Их единицы на тысячи.

Выяснилось, что белый лис сбежал от владельцев. Животное ищут.

Животное зовут Бакс. Ему пять месяцев. В последний раз лиса замечали в Кстове неподалеку от больницы и академии самбо.

