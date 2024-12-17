Владельцев зимних горок в Подмосковье призывают следить за их состоянием

Гостехнадзор министерства экологии и природопользования Московской области настоятельно напоминает всем владельцам и операторам снежных горок о необходимости соблюдения правил эксплуатации зимних аттракционов, сообщает пресс-служба ведомства.

Недавно Гостехнадзор Минэкологии выпустил рекомендации для владельцев парков аттракционов, касающиеся правильного оборудования зимних горок. Специалисты подчеркивают необходимость оформления полной эксплуатационной документации для каждого аттракциона. В комплект документации должны входить паспорт аттракциона и руководство по его эксплуатации. Также соответствие снежных горок зимним требованиям технического регламента должно быть подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

Гостехнадзор призывает владельцев аттракционов не забывать о своей ответственности и следить за состоянием оборудования в зимний период. Правильное оформление документации и соблюдение всех условий эксплуатации помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечат безопасность пользователей.

Должное внимание к безопасности объектов не только защищает жизни и здоровье граждан, но и способствует формированию положительного имиджа парка. Для более детальной информации специалисты Гостехнадзора готовы оказать консультационные услуги владельцам аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.