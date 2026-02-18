Владельцев банкетных залов на Кавказе начали штрафовать за стрельбу на свадьбах

На Кавказе ввели штрафы для владельцев банкетных залов за стрельбу на свадьбах. Из-за этого гостей с оружием разворачивают еще на этапе планирования торжества, сообщает Mash .

В прошлом году в Дагестане и Ингушетии оштрафовали более 40 арендодателей за проведение воинственных перформансов, так как по закону ответственность за это лежит на них. Некоторые арендаторы пытались урегулировать ситуацию с владельцами банкетных залов в дружеском ключе, но безрезультатно.

В связи с этим молодоженов заранее предупреждают, что применение оружия во время торжества строго запрещено. Нарушителям грозит лишение лицензии на ношение оружие на 3 года, штраф в размере 5 тыс. рублей или административный арест сроком на 15 суток.

