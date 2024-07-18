Владельца батутов в Павловском Посаде наказали за выявленные нарушения техсредств

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии совместно с сотрудниками прокуратуры Павловского Посада провели проверку по соблюдению правил эксплуатации аттракционов в городском округе Павловский Посад. При проверке развлекательных технических средств на территории парка «Задворки» у двух батутов специалисты выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что 12 июля на территории парка «Задворки» была выявлена установка двух надувных батутов со степенью биомеханического риска RB-2.

«Оба развлекательных технических средства не были зарегистрированы в органах гостехнадзора по месту пребывания, также у них отсутствовало ограждение, во время работы на месте не было и оператора, который по правилам должен находиться на рабочем месте во время эксплуатации аттракциона, один из батутов не был закреплен к земле», — рассказал министр.

Он отметил, что все эти нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей, при том, что на момент осмотра на батутах находились дети.

«Владельцем развлекательных средств оказался индивидуальный предприниматель, которому было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — пояснил Фирсов.

Эксплуатация аттракционов, не прошедших техническое освидетельствование на соответствие требованиям к техническому состоянию аттракционов, не закрепленных в установленном порядке, не имеющих ограждений, при отсутствии оператора несет непосредственную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.43, частью 2 КоАП РФ.

По результатам проверки прокуратурой Павловского Посада по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

На прошлой неделе гостехнадзор проверил 31 аттракцион в области, у одного развлекательного технического средства в Талдомском городском округе было выявлено нарушение правил эксплуатации, за что его собственник получил предостережение от ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.