Владелицу магазина хендмейда оштрафовали за оккультные товары

47-летнюю владелицу магазина хендмейд-изделий в Волгограде оштрафовали, признав виновной в продаже товаров, предназначенных для оккультных обрядов, сообщает «Осторожно, новости» .

Суд рассмотрел дело по обвинению женщины в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Владелица магазина продает статуэтки и свечи, сделанные своими руками. Суд посчитал, что эти товары «предназначены для совершения оккультных обрядов и ритуалов, охваченных общей идеологией сатанизма».

Предпринимательница продавала «алтарный подсвечник», «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан», поэтому якобы оправдывает и пропагандирует экстремистскую деятельность.

В суде женщина признала вину. Также она раскаялась и пояснила, что не знала о том, что товары с такой символикой с недавнего времени запретили в РФ (международное движение сатанистов признали экстремистским в 2025 году).

На днях владелица сменила название магазина, так как в старом было имя Люцифера. Новый вариант — «Добрый уровень».

В итоге разбирательств суд оштрафовал виновную на 1 тыс. рублей.

