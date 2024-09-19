Владеющий Life, SHOT и Mash холдинг провел ребрендинг

Медиахолдинг News Media (владелец Mash, Life, SHOT, «блин!», газеты «Жизнь» и других СМИ) заявил о ребрендинге и смене названия на News Media Holding. Обновление проводится для усиления имиджа, формирования нового восприятия холдинга и заявления о ценностях компании, сообщается в пресс-релизе организации.

В News Media Holding заявили, что их миссия — создавать качественный контент, креативно подавать новости и взаимодействовать с читателями для того, чтобы в социальных сетях сформировалась новая культура потребления информации. У холдинга также появился новый логотип.

«Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли. Сегодня Новые Медиа — полноправный игрок рынка, с которым считаются традиционные СМИ и которому доверяет аудитория. Отличный тому пример — наши Telegram-каналы», — сказал гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

News Media Holding объединяет почти 200 медиаплощадок, а аудитория холдинга составляет около 34 млн человек. Средний охват компании в месяц в соцсетях доходит почти до 2 млрд, заявили в холдинге.

«Изменение названия, логотипа и закрепление позиционирования News Media Holding — это большой важный шаг к дальнейшему усилению бренда», — подытожили в пресс-релизе.