«ВкусВилл» заблокировал новые поставки салата с тунцом после вспышки ботулизма

Сеть «ВкусВилл» сняла с продажи новые поставки салата с тунцом, который оказался в группе риска после вспышки ботулизма в Москве, сообщает РИА Новости .

«Для безопасности наших покупателей мы сняли с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его к новым поставкам», — заявили в пресс-службе ритейлера.

В компании подчеркнули, что позиции «Салата лобио» от изготовителя «Локалкитчен» и не было ассортименте. Магазин не получал жалоб от покупателей.

Во «ВкусВилле» добавили, что компания находится на связи с Роспотребнадзором. Однако на сегодняшний день нет подтверждений, что продукт ненадлежащего качества мог быть приобретен в магазинах сети.

Ранее стало известно, что количество госпитализированных с ботулизмом в Москве после отравления готовой едой выросло до 41 человека. Роспотребнадзор остановил продажу продукции ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт», которые производили опасные блюда.