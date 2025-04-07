Вкус воды: сомелье рассказал, с чем правильно сочетать вино

Водный сомелье Юрий Володин заявил, что минеральные и лечебно-столовые воды в некоторых случаях может удачно подчеркнуть вкус блюд на праздничном столе, но не стоит сочетать их с шампанскими и сложными винами 10-летней и более выдержки, сообщает Сноб .

По его словам, к таким напиткам лучше подойдет вода с минерализацией до 1 грамма на литр жидкости, а высокое содержание натрия придает жидкости выраженный солоноватый вкус. Одновременно магний дает горчинку с оттенком сладости.

Воды с большим содержанием минералов обладают очень яркими вкусами и могут даже полностью дисбалансировать вкус блюда.

Кроме того, воды с высоком минерализацией категорически не подойдут к десертам. Это создаст сильный удар по рецепторам.

В заключение сомелье посоветовал рестораторам и хозяйкам уделять большое внимание выбору воды для стола: она руководит вкусами во время приема еды, может подчеркнуть, исказить или заглушить вкус вина.