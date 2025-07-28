ВККС посмертно прекратила полномочия председателя Верховного суда Подносовой

Внеочередное заседание ВККС провели в понедельник. На нем и был рассмотрен этот вопрос.

Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля 2025 года. Она занимала пост председателя Верховного суда чуть более года. Подносова была первой в российской истории женщиной на этой должности.

Она умерла после продолжительной болезни. У судьи остался муж и взрослый сын.

На церемонию прощения с председателем Верховного суда приезжал российский лидер Владимир Путин.