ВККС посмертно прекратила полномочия председателя Верховного суда Подносовой
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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) прекратила полномочия судьи, председателя Верховного Суда РФ Ирины Подносовой, сообщается на сайте организации.
Внеочередное заседание ВККС провели в понедельник. На нем и был рассмотрен этот вопрос.
Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля 2025 года. Она занимала пост председателя Верховного суда чуть более года. Подносова была первой в российской истории женщиной на этой должности.
Она умерла после продолжительной болезни. У судьи остался муж и взрослый сын.
На церемонию прощения с председателем Верховного суда приезжал российский лидер Владимир Путин.