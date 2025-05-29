VK Знакомства выяснили, как различия в досуге сказываются на отношениях

Исследование VK Знакомств показало, как влияют различия в проведении досуга на взаимоотношения. Согласно опросу, большая часть респондентов (67%) предпочитает проводить время дома, в то время как 33% более ориентированы на общение и развлечения вне дома. По мнению 81% участников опроса, построение стабильных отношений легче с теми, кто предпочитает домашний уют, а не активную социальную жизнь, сообщает пресс-служба VK.

Для значительного числа опрошенных (55%) важно, чтобы партнер имел схожий жизненный темп и придерживался аналогичного образа жизни. Для 36% это является настолько значимым фактором, что расхождения в этом вопросе приводили к разрыву отношений. Лишь 8% готовы к отношениям с человеком, кардинально отличающимся по образу жизни. Еще 17% считают, что различия допустимы, если у пары есть общие цели и приоритеты.

Мужчины выражают больше негатива в отношении активной социальной жизни партнерши: 40% не одобряют частые встречи девушки с друзьями и посещение вечеринок. Среди женщин аналогичное неприятие тусовок потенциального партнера выразили 28%. При этом 40% женщин, наоборот, положительно относятся к активному образу жизни будущего избранника. Треть опрошенных обоих полов сохраняют нейтральную позицию.

Некоторые пытаются повлиять на предпочтения партнера в досуге. Мужчины чаще сообщали о случаях, когда их убеждали быть более активными (23%), в то время как женщины чаще сталкивались с просьбами проводить больше времени дома (20%). Однако некоторым парам удается найти равновесие: 21% респондентов рассказали что, несмотря на разные предпочтения в проведении свободного времени, они смогли найти компромиссное решение.

В онлайн-опросе приняли участие свыше 1500 человек, представляющих различные регионы России.