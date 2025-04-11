VK запускает просветительские проекты ко Дню космонавтики

Так, совместно с «ВКонтакте», «Одноклассниками», «VK Видео», «Дзеном», «Сферумом» и другими продуктами пользователи смогут узнать больше о космосе и ближе познакомиться с космонавтами.

В группе «Музей истории космонавтики в Калуге» в соцсети ОК пользователи смогут ознакомиться с принципами питания и особенностями рациона космонавтов, а также с их тренировками на борту и организацией совместных ужинов всех членов экипажа на Международной космической станции (МКС).

В группе «Музей космонавтики» в ОК специалист в авиационной и космической медицине Арслан Ниязов прочитает лекцию «Космическая медицина». Эксперт расскажет о подготовке к полету, жизни на космической станции, работе в открытом космосе и возвращении на Землю.

«ВКонтакте» и VK Видео с «Роскосмосом» запустили проект «Разрушители мифов» для развенчания заблуждений о космосе. Космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, а также артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарев и Валери Зоидова проанализировали сцены из фильмов о космосе, выделив вымысел и реальность. Проект «Разрушители мифов» эксклюзивно доступен в VK Видео с 11 апреля.

ВДНХ и «Дзен» представляют иммерсивную экспозицию «Космос зовет» в павильоне № 34 до 8 июня. Посетители смогут услышать звуки Сатурна, потрогать поверхности Луны и Венеры, увидеть редкие космические явления и виртуально посетить МКС. Также доступна лимитированная коллекция «космической» одежды от SPUTNIK. В рамках выставки пройдет шоу с космонавтом Александром Мисуркиным о подготовке космонавтов в России и историями действующих космонавтов от Роскосмоса.

На портале «Наука Mail» стартовал проект «Космос. Запуски», посвященный развитию космической индустрии. В рамках проекта освещаются запуски «Роскосмоса», NASA, CNSA и др. Читателей ждут статьи о значимых миссиях, инновациях, аналитические материалы и календарь запусков. Космонавт-испытатель Иван Вагнер поздравил пользователей с запуском и Днем космонавтики.

Кроме того, «VK Спорт» и Российская премьер-лига (РПЛ) проведут акцию ко Дню космонавтики: наставники клубов выйдут на матчи в значках с космической символикой. В сообществе «Мир РПЛ» в соцсети «ВКонтакте» опубликуют клип с яркими моментами сезона.