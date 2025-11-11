VK выяснил, как онлайн-контент влияет на покупки россиянок

В рамках празднования Всемирного дня шопинга платформа «ВКонтакте» совместно с Леди Mail (проект VK) провели исследование, посвященное отношению российских женщин к приобретению товаров через онлайн-контент. Две трети респонденток признались, что совершали покупки, вдохновленные различными видами онлайн-контента, такими как видео-обзоры, тематические подборки, live-трансляции и другими форматами. Наиболее часто под влиянием контента приобретаются одежда, обувь и аксессуары (38%), косметическая продукция (24%), а также товары для дома и дачи (18%). В опросе приняли участие более 1500 женщин старше 18 лет, проживающих в разных городах России.

Важным фактором, способным подтолкнуть к совершению покупки, треть российских женщин назвали честный контент, в котором освещаются как преимущества, так и недостатки продукта. Для 31% важна экспертная оценка: информацию о товаре должен предоставлять специалист в данной области. 27% респонденток обращают внимание на визуальное оформление контента, демонстрирующего товары. 6% опрошенных могут задуматься о покупке, если на контент о товаре ссылается человек, мнение которого они ценят.

По мнению 21% участниц опроса, наиболее эффективным форматом контента являются тематические видео-обзоры, в то время как письменные материалы — текстовые посты и обзоры — оказывают влияние на 18% респонденток. Для 11% стимулом к покупке служат привлекательные фотографии продукта, а для 6% — прямые эфиры. 36% опрошенных заявили, что формат контента не имеет значения: они обращают внимание на интересующий их предмет в кадре и проявляют к нему интерес.

64% российских женщин положительно относятся к идее совершения комфортных и быстрых покупок в социальных сетях. Главным преимуществом такого способа шопинга респондентки считают экономию времени по сравнению с поиском товара в обычных магазинах или онлайн-платформах (41%). Более трети (36%) указали на возможность обнаружения новых идей для покупок как на основной плюс. 12% ценят покупки в соцсетях за необычный и интересный опыт, а для 4% важно видеть позитивные оценки (лайки) контента с товарами от друзей или знакомых.

Половина опрошенных выразили готовность совершить покупку товара, увидев контент от любого автора в ленте социальной сети, при условии, что контент привлекателен и вызывает определенные эмоции (51%). 28% с большей вероятностью приобретут товар, представленный в контенте известного им бренда.

