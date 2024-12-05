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Визит Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на Covid-19

Официальный визит председателя Госдумы России Вячеслава Володина в Республику Индия был перенесен в связи с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС .

Официальный визит спикера Госдумы в Индию должен был состояться со 2 по 4 декабря.

«В конце прошлой недели тест на ковид у председателя Госдумы показал положительный результат», — заявили в пресс-службе палаты парламента.

Также Володин пропустит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в пятницу в столице Белоруссии.

В пресс-службе добавили, что новые даты официального визита Володина в Индию уже согласованы. Он состоится в начале 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. По его словам, Москва придает большое значение предстоящей поездке Путина в Индию.