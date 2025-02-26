Вице-премьер Григоренко попадал в ДТП с роботом-доставщиком

Вице-премьер Григоренко заявил об аварии своей машины с роботом-доставщиком

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в национальном центре «Россия» вспомнил, как однажды его автомобиль столкнулся с роботом-курьером. По словам госслужащего, инцидент произошел примерно два месяца назад, передает корреспондент РБК .

Григоренко предположил, что указанный робот принадлежал «Яндексу». По его словам, в тот раз его шофер и машина-доставщик «не могли бортами разойтись». Водитель вице-премьера пытался «общаться» с роботом, однако курьер не реагировал, отметил Григоренко.

«Водитель ругается, эта штука застряла, колесом не может отъехать, мы его объехать не можем по тротуару», — рассказал глава аппарата кабмина, подводя итоги национальной программы «Цифровая экономика».

По словам вице-премьера, еще пять—семь лет назад подобную ситуацию нельзя было представить.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в массовое ДТП рядом с Кремлем. В Сети также опубликовано видео аварии с участием машины главы Минсельхоза.