Вице-губернатор Запорожской области арестован по делу о мошенничестве

Мера пресечения в виде ареста избрана сроком на один месяц и двадцать девять суток, до 17 февраля 2026 года, по ходатайству следствия.

Александр Зинченко был задержан 19 декабря, а на следующий день ему предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Следствие настаивало на аресте, аргументируя это тем, что занимающий высокую должность чиновник может использовать свои связи для воспрепятствования расследованию, оказать давление на свидетелей или склонить их к изменению показаний.

Сам обвиняемый и его адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на наличие на его иждивении несовершеннолетних детей и заверения в готовности сотрудничать со следствием, однако суд счел доводы стороны защиты недостаточными.

