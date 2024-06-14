Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная вручила награды лучшим старостам

«Старосты — это не просто коллеги, это наша опора и незаменимые помощники в понимании, что нужно жителям сельских населенных пунктов и как сделать лучше и правильнее», — отметила вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Награды Министерства территориальной политики получили Ольга Паршикова, Маргарита Паршевлюк, Нина Беляева, Наталья Карасева.

Благодарственные письма губернатора Московской области вручили старосте деревни Новоселки городского округа Коломна Венере Порядиной и старосте деревни Волосово городского округа Чехов Евгению Салтыкову.

Мероприятие продолжила рабочая встреча под председательством руководителя ассоциации старост Федора Степанова — подвели промежуточные итоги работы структуры и наметили новые планы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.