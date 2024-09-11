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Вишневку в Курской области полностью зачистили от украинских сил

Крымские десантники полностью выбили солдат ВСУ из поселка Вишневка в Курской области, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Всего бойцы 56 полка ВДВ освободили 3 населенных пункта в курском приграничье: Комаровку, Вишневку и 10-го Октября.

Много украинских солдат попали в плен к российским силам. В Telegram-канале опубликовано видео пленения военных ВСУ, засевших на приграничной территории РФ.

На снятых с дрона кадрах видно, как российские бойцы связывают украинцев, сдавшихся после боя на позициях.

Ранее военнослужащие 105-го стрелкового полка НМ ДНР заявили, что всего украинских военных выбили из 9 населенных пунктов Курской области.