Вишневку в Курской области полностью зачистили от украинских сил
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Крымские десантники полностью выбили солдат ВСУ из поселка Вишневка в Курской области, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Всего бойцы 56 полка ВДВ освободили 3 населенных пункта в курском приграничье: Комаровку, Вишневку и 10-го Октября.
Много украинских солдат попали в плен к российским силам. В Telegram-канале опубликовано видео пленения военных ВСУ, засевших на приграничной территории РФ.
На снятых с дрона кадрах видно, как российские бойцы связывают украинцев, сдавшихся после боя на позициях.
Ранее военнослужащие 105-го стрелкового полка НМ ДНР заявили, что всего украинских военных выбили из 9 населенных пунктов Курской области.