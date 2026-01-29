Вирусные ролики: Шахназаров назвал способ защиты россиян от мошенников

Эксперт Шахназаров: бороться с мошенничеством можно с помощью вирусных роликов

Писатель, публицист и гендиректор «Абзац Медиа» Михаил Шахназаров предложил идею создания образовательных вирусных видео о кибермошенничестве для российских граждан. По его мнению, такие ролики могут помочь в борьбе с злоумышленниками. На заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике он допустил возможность финансирования этого проекта за счет перераспределения средств, выделяемых на взаимодействие с аудиторией в соцсетях.

«Направьте эти деньги на ликбез, где люди, имеющие какой-то статус, какую-то известность, будут разъяснять, как действуют мошенники. <…> Вот эти вирусные ролики смотрят все: и дедушки, и бабушки, и маленькие детишки», — отметил Шахназаров.

В рамках обсуждения зампред правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов сообщил о первом успехе в борьбе с телефонным мошенничеством — остановке роста числа случаев хищений. Однако проблема остается острой: 2025 год принес гражданам убытки от действий мошенников в размере приблизительно 280–285 млрд рублей.

Шахназаров также поделился личным опытом общения с мошенником, которого ему удалось переиграть. Запись этого разговора приобрела вирусную популярность в интернете.

