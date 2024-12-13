Виртуальный ассистент Галина круглосуточно принимает звонки жителей Подмосковья

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Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно. Робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов.

Чаще всего жители региона интересуются проверкой статуса заявления, записью в МФЦ, вопросами социальной сферы, регистрацией прав собственности, оформлением общегражданского паспорта. В число востребованных услуг входит выдача водительского удостоверения, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку 3.

В Московской области работает более 30 проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Лучшие практики размещены на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.