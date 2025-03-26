Виртуальная неверность: считают ли россияне флирт в Сети изменой?

Опрос: 4 из 10 россиян сталкивались с неверностью своих партнеров

Опрос, проведенный ВЦИОМ и START, показал, что в возрастной категории до 34 лет чаще изменяют женщины, а после 35 лет эту эстафету перехватывают мужчины и значительно увеличивают отрыв, сообщает «Секрет фирмы» .

По данным социологического исследования четверо из десяти россиян сталкивались с неверностью своих партнеров.

«Женщины в 1,7 раза чаще мужчин говорят, что им изменяли — 52% против 31%», — отмечается в сообщении.

В изменах признались 45% женатых мужчин, а среди всех опрошенных таких 37%.

Вообще измен в стране стало больше: в 2007 году это отмечали 60% опрошенных, а в 2025 году — уже 74% россиян.

Почти половина участников опроса (49%) называет измену одной из основных причин развода.

Сейчас неверность часто начинается в соцсетях — половина респондентов не исключила такой возможности, а еще появился новый вид — виртуальные измены. Причем флирт без физической близости считают изменой 8% женщин и только 2% мужчин, уточняется в сообщении.