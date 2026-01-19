VIP-обряд: во сколько обходятся элитные крещенские вечеринки в России

Стоимость частных российских VIP-мероприятий в период Крещения Господня может достигать 10 миллионов рублей. Организация крещенских ивентов «под ключ» подчиняется стандартным законам люксового рынка, рассказал профессор Финансового университета Александр Цыганов в беседе с «Постньюс» .

В итоговый чек, варьирующийся от 1 до 10 млн рублей, включаются аренда и декор эксклюзивных площадок, профессиональное техническое оснащение и логистика, премиальный кейтеринг, гонорары артистов и комиссионные сборы агентств.

В свою очередь, экономист и социолог Дмитрий Алексеев оценивает средний бюджет luxury-крещения в диапазоне 1–2,5 млн рублей. Вместе с тем эксперт предупредил о репутационных рисках для организаторов и заказчиков таких мероприятий, поскольку подобные ивенты коммерчески неустойчивы из-за этического диссонанса: попытка объединить священное таинство с развлекательной программой (например, выступлениями диджеев) часто вызывает резкое неприятие в обществе и может спровоцировать скандалы.

