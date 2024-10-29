Виноград и бананы: россиянам назвали самые калорийные ягоды и фрукты

Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова рассказала, какие ягоды и фрукты являются наиболее калорийными. По ее словам, это бананы, виноград, хурма, авокадо и сухофрукты, сообщает «Газета.ru» .

Эксперт подчеркнула, что энергетическая ценность фруктов и ягод в первую очередь зависит от содержания углеводов: чем их больше, тем выше калорийность. В большинстве фруктов на каждые 100 г приходится примерно 10 г углеводов. Тем не менее, такие плоды как бананы, виноград, хурма и авокадо имеют большую калорийность.

Бананы занимают лидирующую позицию, в 100 г содержится около 20 г углеводов. Учитывая, что средний вес одного банана в кожуре составляет примерно 200 г, один фрукт может содержать около 200 калорий. Поэтому людям с избыточным весом или диабетом следует ограничить потребление этого фрукта. Предпочтительнее выбирать чуть недозрелые, зелено-желтые бананы, так как они содержат меньше углеводов и больше клетчатки, отметила Устинова.

По словам врача, следующим по содержанию калорий идет виноград, в котором на 100 г приходится около 15–20 г углеводов. Несмотря на это, виноград обладает множеством полезных свойств.

На третьем месте находится хурма, которая содержит около 20 г сахаров на 100 г продукта. Этот фрукт богат сахарозой, поэтому его рекомендуется употреблять с осторожностью, особенно людям с избыточным весом или диабетом, добавила Устинова.

Авокадо занимает четвертое место. Как отметила диетолог, в 100 г этого плода содержится примерно 160–180 калорий, что обусловлено высоким уровнем жира, составляющего около 14 г на 100 г продукта.

Врач также упомянула сухофрукты. Она отметила, что в процессе сушки фруктов и ягод вся жидкость из них испаряется, что приводит к уменьшению их объема и веса, однако калорийность при этом значительно возрастает.

«Несмотря на высокую калорийность, все эти фрукты полезны для здоровья, и даже на диете их не стоит полностью исключать из рациона — важно соблюдать умеренность», — заключила Устинова.