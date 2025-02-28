Вильфанд рассказал о задерживающейся весне в регионах России

На юге европейской части России, регионах Нижней Волги и Дальнего Востока в марте будет холоднее обычного, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал он.

Специалист также считает, что похожие прогнозы будут на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

При этом на севере европейской территории России в марте будет теплее, чем было в среднем в первом месяце весны в прошлые годы.