Вильфанд рассказал о задерживающейся весне в регионах России
Вильфанд: в трех регионах России ранней весной будет холоднее обычного
На юге европейской части России, регионах Нижней Волги и Дальнего Востока в марте будет холоднее обычного, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал он.
Специалист также считает, что похожие прогнозы будут на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.
При этом на севере европейской территории России в марте будет теплее, чем было в среднем в первом месяце весны в прошлые годы.