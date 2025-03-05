Вильфанд прогнозирует улучшение погоды в столичном регионе с 7 марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что начиная с 7 марта в Москве и области установится теплая, но облачная погода.

«Погода мрачноватая, с ветерком и, хотя температуры высокие, воздушные массы перемещаются из Атлантики из теплых акваторий. Но становится зябко. 6 марта ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночная температура — плюс 1–2 градуса, дневная — плюс 5–7 градусов. Это очень высокие значения», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 7 марта погода в регионе начнет улучшаться. Будет облачно, но с прояснениями. Дождь пройдет преимущественно в ночное время. Ночные и дневные температуры не будут сильно отличаться друг от друга. В ночи ожидается плюс 4–6 градусов, а днем — до 10 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что на Международный женский день в Московском регионе ожидается теплая погода, близкая к рекорду. Ночные температуры станут около нуля.