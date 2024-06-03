Вильфанд: пожароопасность снижается в европейской части России

В европейской части России к концу недели перестанут действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС .

Он объяснил это дождями, которые накроют почти всю территорию.

«Уже со вторника (опасность) уменьшается, потому что кратковременные дожди займут практически всю европейскую территорию, исключая только юг», — пояснил он.

Речь идет о Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях. Однако в Южном федеральном округе и на востоке Северо-Кавказского федерального округа продолжат действовать высокий и чрезвычайный классы опасности. Особенно высокая опасность сохранится в Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии.

«И что удивительно, в начале июня это крайне редко бывает. Повсеместно в Якутии в течение всей недели будет четвертый класс пожарной опасности», — добавил синоптик.