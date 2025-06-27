Вильфанд: ночью 28 июня в Московском регионе температура опустится до 4 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на субботу, 28 июня, в столице и Московской области температура может составить всего плюс 4 градуса, сообщает ТАСС .

«Ночные температуры в условиях отсутствия облачности будут низкими — около 7-9 градусов тепла, по области — даже до 4. Это очень низкая температура», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что в субботу в столичном региона ожидается солнечная погода. Днем в 14-15 часов воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

По словам метеоролога, в ночь на воскресенье в Москве и области ожидается от 10 до 13 градусов тепла. При этом дневная температура поднимется до плюс 22-24 градусов, что на 1 градус ниже нормы.

Вильфанд добавил, что во второй половине дня в воскресенье в Москве начнется заметный дождь из-за приближающейся к городу ложбины низкого давления.

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в июле 2025 года Московский регион ждет в основном погода с переменной облачностью со всего двумя ясными днями. О том, какой будет погода во второй месяц лета в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.