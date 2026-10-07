Временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин проверил содержание парка «Сосновый бор» в Озерах и дал поручения по подготовке к зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктор Верещагин проверил состояние территории парка «Сосновый бор» в Озерах и дал поручения по подготовке к зиме. За девять месяцев 2026 года парк посетили более 55 тыс. человек.

Парк — популярное место отдыха озерчан. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, проводят городские праздники, фестивали и другие мероприятия.

«За порядком здесь ежедневно следят сотрудники «Дирекции парков». Они делают так, чтобы здесь было чисто и безопасно. Вывозят мусор, стригут газоны, оформляют клумбы, обрезают сухие деревья и кустарники, проводят сезонную обработку от клещей, зимой расчищают дорожки от снега», — отметил Виктор Верещагин.

В ближайшие дни в округе проверят готовность техники к зимнему сезону. Инспекторы оценят состояние снегоуборочных машин, наличие песчано-соляной смеси и укомплектованность штата.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.