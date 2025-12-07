Вика Цыганова заявила о попытке «отмыть» Долину через интервью на Первом канале

5 декабря в эфире Первого канала Долина сообщила о своем решении в полном объеме вернуть покупательнице своей квартиры 112 млн рублей в полном объеме, но не уточнила, как именно и в какой срок планирует это сделать. Певица также подчеркнула, что мать-одиночка Полина Лурье не виновата, что она отдала деньги мошенникам под их давлением.

«Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. <…> Уже даже страшно комментировать как-то весь этот бред. Это за пределом добра и зла. Уровень самомнения Долиной поражает», — написала Цыганова в своем Telegram-канале.

Артистка с иронией добавила, что ожидает на «Голубом огоньке» совместное выступление Ларисы Долиной, Ксении Собчак и Филиппа Киркорова с песней «Погода в доме», а также дуэт Долиной и Инстасамки «За деньги — да!».

