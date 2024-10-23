В Турции террористы, напавшие на завод Tusaş, притворялись влюбленными

В Сети появилось видео момента, как двое террористов, напавших на завод компании Tusaş, притворялись влюбленными, когда садились в машину такси, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и женщина берутся за руки и притворяются парой. Злоумышленники сели в машину к таксисту и указали определенный адрес, затем на одной из безлюдных улиц попросили мужчину сделать остановку, чтобы покурить.

Далее женщина вышла из машины, достала оружие и выстрелила в водителя. Ее подельник перетащил тело погибшего на заднее сидение, а сам сел за руль. После этого террористы связались с третьим подельником, забрали его и поехали на завод Tusaş.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 22 человека получили травмы различной степени. Двоих террористов ликвидировали силовики, а третий оказался смертником, он взорвал бомбу. Во время захвата завода злоумышленники захватили заложников, всех их удалось освободить.