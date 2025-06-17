Видео: в Казани тысячи пчел превратили балкон жилой квартиры в улей с медом

Около 1,5 года назад семейная пара купила квартиру, сделала в ней ремонт и начала жить в ней. Муж и жена видели, что на их балконе есть щель на улицу, но не стали придавать этому значение. В итоге помещение облюбовали пчелы, которые больше года под полом строили улей с медом, пишет SHOT .

Опасное соседство супруги заметили, когда вернулись из отпуска несколько дней назад — на их балконе появился пчелиный рой. До этого момента насекомым они не предавали значения, пока их не скопилось тысячи.

Когда хозяин квартиры вскрыл пол на балконе, он обнаружил там тысячи насекомых и соты, наполненные медом.

В итоге супруги пригласили пасечника, который помог собрать всех пчел. Муж и жена решили отдать специалисту насекомых в качестве оплаты.