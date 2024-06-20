Видео: сын Зайцева в последней беседе с журналистами говорил о смерти отца

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NEWS.ru опубликовало кадры одного из последних общений сына модельера Вячеслава Зайцева с журналистами. Видео запечатлено после того, как появились новости о смерти известного кутерье в апреле 2023 года.

На кадрах Егор Зайцев рассказывает журналистам, как узнал о смерти родителя. После утраты отца Егор практически не общался с прессой и вел весьма закрытый образ жизни.

Накануне, 19 июня, в Москве умер Егор Зайцев. Сын российского модельера скончался в день рождения Дома моды Славы Зайцева.

В начале месяца Егора Зайцева доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — мужчине требовалось переливание крови. По данным прессы, состояние наследника кутерье ухудшилось из-за борьбы с раком и последствий тяжелой анемии.

Егору Зайцеву было 64 года.