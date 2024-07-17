Видео: плескающиеся в море «ухилянты» матом кричали о нежелании воевать за Украину

Появилось видео с украинцами, отдыхающими на море и не желающими воевать

В Сети появился видеоролик с двумя украинцами, которые весело отдыхают где-то на море в Европе, его разместил Mash .

Мужчины променяли окоп под Торецком на море, солнце и сангрию. Они плавают, отдыхают и веселятся.

В видео они в нецензурной форме отрицательно отвечают на вопрос о том, не собираются ли вернуться на родину и воевать.

Также жители Украины продолжают поджигать машины военкомов и военных. Такие инциденты фиксируют уже около двух недель.