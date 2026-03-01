Victoria’s Secret запатентовала молодежный бренд Pink в России

Американский производитель нижнего белья и косметики Victoria’s Secret зарегистрировал в России товарный знак своей молодежной линии Pink. Это следует из данных электронной базы Роспатента, сообщает РИА Новости .

Заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года. Заявителем выступила компания «Викториа’с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». Положительное решение ведомство приняло в марте 2026 года.

Теперь под брендом Pink компания сможет продавать в России парфюмерию, косметику, средства по уходу за кожей, а также нижнее белье и одежду.

При этом Victoria’s Secret приостановила работу своего интернет-магазина и розничных точек в РФ в марте 2022 года.

