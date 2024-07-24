Євген Серебряков: профиль «ВКонтакте» подрывника авто в Москве назван по-украински

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РИА Новости: вероятный подрывник авто в Москве называл себя в Сети по-украински

Фигурант дела о подрыве внедорожника в Москве назвал свой профиль в соцсети «ВКонтакте» по-украински — Євген Серебряков, сообщает РИА Новости .

При этом подрывник скрыл от пользователей Сети содержание своей странички.

Однако на превью можно увидеть, что Серебряков указал Москву в качестве города проживания, а также отметил, что работает в ПСБ. Насколько данная информация соответствует действительности — неизвестно.

Ранее в интернете появились кадры из съемной квартиры обвиняемого в Пресненском районе столицы. Соседи характеризуют его как интеллигентного и неконфликтного человека.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова. На него завели 2 уголовных дела.