Євген Серебряков: профиль «ВКонтакте» подрывника авто в Москве назван по-украински
РИА Новости: вероятный подрывник авто в Москве называл себя в Сети по-украински
Фигурант дела о подрыве внедорожника в Москве назвал свой профиль в соцсети «ВКонтакте» по-украински — Євген Серебряков, сообщает РИА Новости.
При этом подрывник скрыл от пользователей Сети содержание своей странички.
Однако на превью можно увидеть, что Серебряков указал Москву в качестве города проживания, а также отметил, что работает в ПСБ. Насколько данная информация соответствует действительности — неизвестно.
Ранее в интернете появились кадры из съемной квартиры обвиняемого в Пресненском районе столицы. Соседи характеризуют его как интеллигентного и неконфликтного человека.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова. На него завели 2 уголовных дела.