Ветслужба Подмосковья за год вылечила 200 тыс животных и чипировала 10 тыс питомцев

Ветеринарные врачи выполняют множество задач: диагностируют, лечат и предотвращают болезни животных, а также обеспечивают эпизоотическую безопасность. В 2024 году их работа принесла значительные результаты. Так, в Подмосковье было проведено 859 тыс. исследований пищевой продукции, представленной на рынках и ярмарках региона, а также зарегистрировано и чипировано 10 тыс. питомцев.

Ветеринары также привили от бешенства 215 тыс. животных и совершили 4,5 тыс. выездных мероприятий в рамках работы мобильных офисов.

Более 375 тыс. приемов провели специалисты, а 230 тыс. животных были вакцинированы комплексными вакцинами от различных заболеваний. Кроме того, около 13,5 тыс. обращений, поступивших в единый контакт-центр государственной ветеринарной службы Подмосковья, были оперативно обработаны и решены.

За год ветеринары региона вылечили около 200 тыс. домашних животных, оказывая неоценимую помощь их хозяевам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.