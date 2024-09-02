Ветреная погода будет в Московском регионе 2 сентября

Гидрометцентр РФ: ветер без дождя придет в Москву и область в понедельник

Температура воздуха в Москве и области в понедельник днем будет от 26 до 28 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается небольшая облачность, дождя не будет. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура составит от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, но дождя не будет. Ветер восточный, юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Москве 1 сентября 2024 года стало самым жарким в XXI веке. В последний раз температурный рекорд в столице обновляли только в 1938 году.