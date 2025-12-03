Ветеринары проверили 1400 коров на туберкулез в Сергиево-Посадском округе Подмосковья

В Сергиево-Посадском округе Московской области ветеринары обследовали 1400 коров племенного репродуктора ООО «Дельта-Ф» на туберкулез, все животные оказались здоровы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринарные специалисты Московской области провели плановую туберкулинизацию 1400 голов дойного стада в племенном репродукторе ООО «Дельта-Ф», который находится в деревне Митино Сергиево-Посадского округа. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота голштинской породы.

В ходе исследования с применением препарата «Туберкулин» все животные показали отрицательный результат на туберкулез. Это подтверждает безопасность племенного поголовья, защищает работников фермы и гарантирует соответствие молочной продукции санитарным требованиям.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило о важности регулярных профилактических мероприятий в животноводстве. Соблюдение графиков ветеринарных обследований и вакцинаций помогает поддерживать эпизоотическое благополучие региона и безопасность сельхозпродукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.