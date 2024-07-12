Ветеринары Подмосковья выходили щенков, брошенных на обочине дороги

Специалисты Госветслужбы Подмосковья оказали помощь животным, которых нашли на обочине, и смогли стабилизировать их состояние. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Неравнодушные жители городского округа Домодедово жарким днем обнаружили маленьких щенков, которые были брошены прямо на обочине проезжей трассы. Малышей доставили на станцию по борьбе с болезнями животных по городским округам Домодедово и Подольск.

Щенки находились в состоянии сильного стресса. Длительное время они провели под палящим солнцем, из-за чего при осмотре ветеринары зафиксировали обезвоженность и симптомы теплового удара, а также поражение кожи демодекозом. В настоящий момент маленькие пациенты быстро идут на поправку, хорошо едят и набирают вес.

Малышам уже ищут дом и заботливых хозяев. Если вы хотели завести пушистого друга и вам приглянулись щенки — обращайтесь в ТВУ № 5 по адресу: г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 15.

В ведомстве уточнили, что жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию предусматривает ответственность. Согласно статье 245 УК РФ, наказание варьируется от штрафа в размере до 80 тыс. руб., вплоть до лишения свободы. Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., также возможно лишение свободы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.