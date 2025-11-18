Ветеринары Подмосковья рассказали, почему важно осматривать машину перед запуском

С приближением холодов все больше бездомных животных ищут укромные и теплые места, чтобы защититься от низких температур. Одним из популярных укрытий для них становятся моторные отсеки автомобилей. После запуска двигателя животное, прячась под капот, подвергается опасности получения серьезных травм или даже гибели. Тепло, остающееся под капотом после поездки, привлекает мелких кошек и собак, которые могут залезть туда в поисках тепла и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Чтобы избежать трагедии, водителям очень важно проявлять особую бдительность. Перед тем как заводить машину, необходимо провести короткий осмотр автомобиля. Первым делом рекомендуется пройтись вокруг машины, обратить внимание на возможные следы лап на снегу и прислушаться к звукам из-под капота. Удар по крышке капота или постукивание также помогут животным понять о приближающемся опасности — громкий звук заставит их быстро выйти из укрытия.

Важно помнить: никогда не стоит запускать двигатель, не убедившись в отсутствии животных. В большинстве случаев достаточно легкого постука — обычно это достаточно, чтобы животное испугалось и покинуло укрытие. Главное сделать это до момента, когда водитель повернет ключ зажигания. Если животное находилось в подкапотном пространстве и не было замечено, запуск двигателя может привести к критическим травмам.

Животные могут скрываться также в колесных арках и других укромных местах по периметру автомобиля. Поэтому перед запуском двигателя рекомендуется пройтись вокруг машины, осмотреть и послушать. В случае обнаружения шевелящихся или шуршащих звуков необходимо аккуратно попытаться выманить животное или достать его из укрытия. Если самостоятельно это сделать не удается, следует обратиться за помощью к специалистам или спасателям, если самостоятельные меры не дают результата. В случае, когда животное кажется слабым или находится в плохом самочувствии, необходимо срочно обратиться за ветеринарной помощью. В регионе действует колл-центр по ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25, который принимает звонки ежедневно с 9:00 до 21:00. В нерабочее время помощь оказывается с помощью электронного помощника «Вита», который запишет животное на прием к специалисту.

Министерство рекомендует водителям проявлять особую внимательность и заботу, а также помнить, что предотвращение трагедий — это ответственность каждого. Профилактические меры и своевременное обращение за помощью помогают спасать жизни животных и обеспечивают им безопасную зимовку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.