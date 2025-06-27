Ветеринары Подмосковья проверили качество продукции от регионального производителя

Пломбир, эскимо и рожки — ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья проверили качество мороженого от регионального производителя «Чистая линия». Фабрика компании расположена в городском округе Долгопрудный, а ассортимент насчитывает более 100 видов популярного лакомства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты проверили сырое молоко, поступающее в адрес предприятия для переработки. Исследования проводились по нескольким параметрам: консистенция, вкус, запах, цвет, массовая доля жира и белка, плотность, кислотность, содержание соматических клеток, а также наличие в составе токсичных элементов, микроорганизмов и других нормируемых показателей. По результатам, эксперты установили соответствие образцов установленным стандартам, отметив соблюдение всех норм производства.

ООО «Чистая линия» — один из крупнейших региональных производителей мороженого. В прошлом году фабрика выпустила 20,5 тысяч тонн продукции. Московская область пятый год подряд занимает 1 место в России по производству этого лакомства — так, за 4 месяца с начала года объем выпуска составил 23,7 тыс. тонн. Поставки осуществляются не только на внутренний рынок, но и за рубеж: в Республику Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению и другие страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.