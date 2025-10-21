Ветеринары Подмосковья провели операцию по извлечению инородного тела у спаниеля

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции спасли жизнь трехлетнему спаниелю Чакy, выполнив срочную операцию. Поводом для обращения владельцев стало угнетенное состояние питомца, отказ от еды и рвота. В течение нескольких дней пес находился в вялом состоянии, перестал играть и есть. Владельцы незамедлительно доставили Чака на прием к ветеринарным врачам. Для постановки диагноза они провели ультразвуковое исследование, которое выявило круглое инородное тело, создавшее угрозу для жизни животного. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что ветеринары приняли решение о проведении экстренной хирургической операции. Вмешательство прошло успешно, и врачи извлекли из кишечника питомца пластиковый шарик диаметром 3 сантиметра, с которым любознательный спаниель решил поиграть. В настоящее время Чак чувствует себя хорошо, проходит послеоперационную терапию и постепенно возвращается к привычной активной жизни.

Ветеринары Минсельхоза Подмосковья напоминают владельцам домашних животных о необходимости убирать предметы, игрушки, иголки, нитки, пуговицы, украшения и другие аксессуары в недоступные для питомцев места. Также стоит помнить, что отказ от еды, вялость, рвота — тревожные признаки, требующие немедленного обращения к ветеринарному врачу, не рекомендуется заниматься самолечением.

Если питомец чувствует себя плохо, или подходит время для планового осмотра и вакцинации, хозяева могут обратиться в ближайшую государственную ветеринарную станцию. Получить информацию о работе клиник, включая график приема и перечень услуг, можно по телефону единого кол-центра: +7 (495) 668-01-25, после 21:00 обращения принимает голосовой помощник «Вита». Адреса также можно найти на интерактивной карте.

