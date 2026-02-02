Ветеринары Подмосковья провели более 95 тысяч вакцинаций кошек в 2025 г

В 2025 году ветеринары государственной ветеринарной службы Московской области сделали более 95 тысяч прививок кошкам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило владельцам кошек о необходимости своевременной вакцинации питомцев для предотвращения опасных заболеваний.

В 2025 году в регионе провели более 95 тысяч вакцинаций кошек, из которых около 65 тысяч — против бешенства. Перед прививкой животное должно пройти осмотр у ветеринарного врача, а данные о вакцинации вносятся в ветеринарный паспорт. За 10 дней до процедуры рекомендуется обработать кошку от паразитов.

Ветеринары советуют прививать животных не только от бешенства, но и от вирусного ринотрахеита, панлейкопении, калицивироза и хламидиоза. Все прививки выполняются сертифицированными препаратами в государственных ветеринарных клиниках.

Специалисты рекомендуют ежегодно проводить профилактическую вакцинацию и следить за состоянием здоровья питомца. На портале «Мой АПК» владельцы могут найти карту вакцинаций, календарь передвижных пунктов и записаться на прием к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.