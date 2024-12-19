Вакцинация — один из важнейших аспектов сохранения здоровья домашних любимцев. Кроме того, она помогает предотвратить распространение инфекционных заболеваний, которые могут быть опасны и для людей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Профилактику заболеваний четвероногих лучше начинать с 8-12 недель жизни. Делать этого раньше не стоит: до этого возраста у них сохраняется иммунитет, полученный от матери. Перед процедурой необходимо пройти общий осмотр у ветеринара, убедиться, что у питомца есть ветеринарный паспорт, и провести обработку от блох и глистов. Для домашних питомцев будет обязательной вакцинация от бешенства. Кошек стоит привить от вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза; собак — от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки, а грызунов рекомендовано вакцинировать против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни (ВГБК).

В Госветслужбе Подмосковья отметили, что вакцинация — это забота не только о домашнем животном, но и об обществе. Специалисты советуют своевременно прививать своих любимцев и внимательно следить за их здоровьем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.