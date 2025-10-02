Ветеринары Подмосковья дали рекомендации владельцам, приютившим животных с улицы

Взять животное с улицы — это ответственный и благородный поступок, который спасает жизнь. Например, история котенка Васьки, которого нашли и отнесли на прием в Долгопрудненскую участковую ветеринарную лечебницу и подарили дом неравнодушные жители города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалисты ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как адаптировать питомца к новым условиям. Не стоит откладывать осмотр у специалиста — ветеринарный врач проверит наличие инфекций, паразитов, хронических заболеваний, составит график прививок и других процедур. Дома рекомендуется использовать качественные и сбалансированные корма, подходящие виду, возрасту и породе животного, не допускать перекармливания и обеспечить постоянный доступ к свежей питьевой воде. Если животное становится менее активным, лучше проконсультироваться с ветеринаром о возможном снижении порций. Не следует резко менять рацион — это может вызвать проблемы с пищеварением.

Важно выделить животному отдельный «домик» и плавно идти на контакт. Не рекомендуется сразу пытаться гладить или брать его на руки, разговаривайте спокойным голосом, поощряйте лакомствами. При наличии других домашних питомцев знакомьте их постепенно и под контролем. Если вы завели собаку, прогулки в дождливую и прохладную погоду должны быть более активными, но короткими. После необходимо вытирать лапы и живот во избежание простуды, а также по возможности использовать непромокаемую одежду для пород, чувствительных к холоду.

Привить питомцев или провести другие процедуры владельцы могут в государственных учреждениях ветеринарии. Адреса и график работы можно найти на интерактивной карте. А записаться на прием или получить консультацию — по телефону единого кол-центра: 8 (495) 668-01-25, после 21:00 обращения принимает голосовой помощник «Вита».

